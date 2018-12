Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněná vloupáním

Českokrumlovsko – Policisté obvinili pětadvacetiletého muže ze spáchání přečinů krádež vloupáním a poškození cizí věci.

Kapličtí policisté prošetřovali od září letošního roku několik případů majetkové trestné činnosti v obci Besednice. Po úspěšné spolupráci s českokrumlovskými kriminalisty padlo obvinění ze spáchání přečinů krádež vloupáním a poškození cizí věci. Policisté, dnes již obviněnému pětadvacetiletému muži z Českokrumlovska, kladou za vinu, že se měl v době od září do listopadu letošního roku vloupat nebo se pokusit vloupat nejméně do devíti objektů v obci Besednice. Při svém nekalém počínání měl nejenom krást co mu pod ruku přišlo, ale i ničit majetek.

Celková škoda, která byla protiprávním jednáním způsobena, byla odhadnuta na více než 25 tisíc korun. Jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

13. prosince 2018

