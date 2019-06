Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněná vloupání za desítky tisíc korun

CHOMUTOVSKO - Jeden z obviněných je ve vazbě.

Šest případů červnových vloupání se po několika dnech od jejich spáchání podařilo objasnit kadaňským kriminalistům ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení v Kadani. Podle zjištění policistů se v průběhu měsíce června měli dva mladíci společně vloupat do několika různých objektů v Kadani. Předmětem jejich zájmu byly zejména bary, restaurace, garáže, ale i autobazar. V těchto místech měli dotyční odcizit finanční hotovost, alkohol, nanuky, limonády, mobilní telefon, litá kola i s pneumatikami, dron, klíče od vozidel a další věci. Kromě toho se měli v jednom z objektů pokusit vniknout i do trezoru s větším finančním obnosem, což se jim však nepodařilo. Škodu měli mladí muži způsobit nejen odcizením uvedených věcí, ale i poškozením objektů, do nichž se měli vloupat. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na více než 120 tisíc korun. Kromě popsaného společného jednání se jeden z obviněných sám měl dopustit i dalšího vloupání do baru v Kadani. K tomuto mělo dojít začátkem prosince loňského roku. Také zde se dotyčný měl kromě finanční hotovosti zaměřit i na lihoviny a cukrovinky. Více než 15 tisíc korun má činit škoda, kterou zde měl mladík způsobit odcizením věcí a poškozením okna. Oba mladí muži si již vyslechli obvinění pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci a k jednání se doznali. U staršího z nich vyšetřovatel podal podnět ke vzetí do vazby. S ním se státní zástupce i soudce ztotožnili a dotyčný byl již převezen do vazební věznice.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

Oddělení tisku a prevence Chomutov

21. června 2019

