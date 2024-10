Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněná vloupání do rekreačních objektů

LITOMĚŘICKO – Nezvané „návštěvy“ přijížděly z Českolipska…

Litoměřičtí kriminalisté úspěšně objasnili případ série vloupání do rekreačních objektů na Úštěcku. Od poloviny srpna až do počátku září 2024 je zaměstnával tehdy neznámý pachatel, který se vloupal do rekreačních objektů, vždy vše prohledal a způsobil škodu, jenž dokonce v několika případech převyšovala škodu na věcech odcizených. Na základě operativního šetření se podařilo ustanovit dvě osoby šestatřicetiletého muže a třiatřicetiletou ženu oba z Českolipska. Ze sousedního okresu měla tato dvojice přijíždět na nezvané „návštěvy“ rekreačních objektů opakovaně. Na Úštěcko měli přijet minimálně v 5 případech a po násilném vniknutí do chat a chalup si odnášet staré obrazy, porcelán, starožitnosti, nářadí, lahve s alkoholem a další věci, které mohli zpeněžit. Získané finanční prostředky pak měli užít pro svou potřebu. Celková škoda je odhadována na více než 100 tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo zajistit. Zmiňovaný muž se tohoto jednání měl dopustit, přestože byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán.

Obvinění pro trestné činy krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody si společně převzali v uplynulých dnech.

15. října 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

