Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněná vloupání do prodejen

JIHLAVSKO: Muž je obviněn z trestných činů

Jihlavští kriminalisté rozšířili trestní stíhání pětatřicetiletého muže, který se při krádežích zaměřil na prodejny. Podezřelého muže dopadli již na začátku července v souvislosti s vloupáním do prodejny na Přerovsku, dvou obchodů v Jihlavě a budovy společnosti na Žďársku. Při vloupáních způsobil škodu za téměř jeden milion korun, jeho cílem byly hlavně peníze a neobstály před ním ani trezory. Muž byl obviněn z trestné činnosti, vzat do vazby a případ kriminalisté dále vyšetřovali. Na základě šetření zjistili, že se obviněný muž dopustil ještě vloupání, ke kterým došlo v dubnu v Jihlavě a v květnu v Brně. Do jihlavské prodejny se pokusil vloupat ve večerních hodinách, úspěšný ale nebyl a odešel tak s pořízenou, škoda vznikla poškozením dveří. Nepodařilo se mu dostat ani do jedné prodejny v Brně, v dalším případě již úspěšný byl. Vloupal se do obchodu a odcizil elektrokolo. Krádeží kola a poškozením způsobil celkovou škodu přes 160 tisíc korun. Muž je obviněn ze spáchání pokračujících přečinů krádeže a poškození cizí věci. Případ kriminalisté vyšetřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

27. září 2023

vytisknout e-mailem