Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněná vloupání

CHOMUTOVSKO - Muž byl obviněn z několika trestných činů; Žena řádila ve večerce; Lhostejná matka.

Ze spáchání několika trestných činů obvinil vyšetřovatel 29letého muže z Chomutova. Ten se měl podle zjištění policistů v posledních týdnech dopouštět v Chomutově majetkové trestné činnosti. Dopadnout se ho podařilo díky vyhodnocení stop zajištěných na jednom z míst, kde došlo k vloupání. Dotyčný se poté ke všem skutkům policistům přiznal a jako důvod uvedl, že potřeboval peníze na obživu. Vloupat se měl do několika vozidel, z nichž odcizil různé věci, jako peněženku s doklady a finanční hotovostí, platební karty nebo autonabíječku. Z nákladového prostoru jednoho z nich měl ukrást cukrovinky, uzeniny a čalamády. U jednoho z aut se nespokojil s odcizením věcí, měl s ním odjet a po ujetí několika kilometrů ho opět zaparkovat na původní místo. Vozidlo řídil i přes soudně uložený zákaz řízení. Dále měl alespoň třikrát vniknout na stejný pozemek u rodinného domu a odvést si odtud postupně dva mopedy. Ze staveniště v areálu chomutovské nemocnice měl odcizit desítky metrů různých kabelů.

Popsanými krádežemi byla způsobena nejméně 80tisícová škoda. Muž je stíhán pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny hrozí obviněnému u soudu až tříleté odnětí svobody.

Žena řádila ve večerce

Policisté zjistili totožnost ženy, která se na začátku července měla dopustit výtržnosti ve večerce na sídlišti Březenecká. Dotyčná ve večerních hodinách přišla do prodejny, kde se dostala do sporu s obsluhujícím. Po slovní rozepři měla muži uštědřit několik ran pěstí do hlavy a z prodejního pultu shodit tiskárnu a množství cukrovinek. Pak z obchodu odešla. Zanedlouho se však vrátila vyzbrojená teleskopickým obuškem, kterým měla rozbít skleněnou výplň vchodových dveří. Majiteli večerky tím vznikla předběžně škoda přesahující 11 tisíc korun.

Šetřením policisté jako podezřelou ustanovili 42letou Chomutovanku, které již sdělili podezření z trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci. Hrozí jí až dvouletý trest.

Lhostejná matka

Na vzdělání svých dětí zřejmě absolutně nezáleží 34leté ženě z Chomutova. Podle vyšetřovatele totiž dlouhodobě nedbá na povinnou školní docházku svých nezletilých potomků. Její syn tak jen za druhé pololetí uplynulého školního roku neomluveně zameškal bezmála 400 vyučovacích hodin. Desítky neomluvených hodin pak v tomto školním roce měla i její dcera. Matka dětí navíc byla kvůli zanedbávání školní docházky již opakovaně řešena, a to uložením pokuty i podmíněným odsouzením. Za popsané jednání byla dotyčná nyní znovu obviněna z trestného činu ohrožování výchovy dítěte a kvůli opětovnému spáchání jí soud v případě uznání viny může uložit trest v rozmezí šesti měsíců až pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

14. července 2022

vytisknout e-mailem