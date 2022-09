Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněná vloupání

RYCHNOVSKO - Během pár dní muž "navštívil" 5 domů.

Rychnovští policisté dopadli 39letého muže, kterého obvinili z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V usnesení o trestním stíhání mu kladou za vinu, že během 14 dní se vloupal do 5 domů v Rokytnici v Orlických Horách, odkud odcizil věci v hodnotě za téměř 90 tisíc korun. Další škodu způsobil rozbitím dveří a oken. Majitelům tak přivodil celkovou škodu v částce zhruba 150 tisíc korun.

Jelikož policisté měli důvodnou obavu, že by obviněný muž mohl uprchnout nebo se skrývat, či pokračovat v trestné činnosti, podali podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a na muže vazbu uvalil. Pokud ho následně uzná vinným, může ho odsoudit až ke třem letům do vězení.

por. Iva Kormošová

6.9.2022, 13.00

