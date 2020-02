Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněná vloupání

Písek – Kriminalisté objasnili devět případů vloupání do provozoven a pokusů o vloupání.

Písečtí kriminalisté pracovali a dále řeší několik případů vloupání do místních provozoven a pokusů o vloupání. Na podzim loňského roku měla čtveřice mladých mužů škodit v různých provozovnách v Písku. Šlo o vloupání do prodejny s lahůdkami, do masny, do prodejny s dekoračním zbožím, second handu, jídelny a pokusu o vloupání do bufetu, prodejny s oděvy a další prodejny s lahůdkami. Na některá místa se měli vracet i opakovaně. Škoda na poškozeném zařízení a odcizené hotovosti a stravenkách dosahuje k 80 000 korun.

Kriminalisté ve vyšetřování případů dále pokračují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

27. února 2020

vytisknout e-mailem