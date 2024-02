Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněna série vloupání do sklepů

ÚSTÍ NAD LABEM - Místo elektroniky si odnesl několik kilogramů cukru.

Ústeckým policistům se podařila v krátké době objasnit série vloupání a pokusů vloupání do sklepních prostor a bytů. Podezřelý 19letý mladík v průběhu měsíce ledna se nejprve pokusil vloupat do bytu na Klíši. Po vypáčení vstupních dveří si hned v přízemí vybral dveře do bytu. Ve chvíli, kdy za dveřmi uslyšel mužský hlas, tak vzal nohy na ramena a utekl. Následně se ještě vloupal do několika společných prostor na Severní Terase, kde ho ale vždy vyrušily hlasy osob. Podařilo se mu to až v ulici 17. listopadu. V jedné ze sklepních kójí odcizil tašku s neznámým obsahem (několik kilogramů cukru) a v dalším domě z chodby před dveřmi bytu několik párů bot. Jeho vidinou byla elektronika, prostě věci, které lze následně snadno zpeněžit. Tato vidina se mu ovšem v žádném z jeho případů nenaplnila. Podezřelý se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, kam ho soudce ve zkráceném přípravném řízení poslal na jeden rok.

Ústí nad Labem 12. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

