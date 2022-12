Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Objasněna série vloupání do prodejen a krádež vozidla

NEPOMUCKO - Policistům z 1. oddělení obecné kriminality z územního odboru Plzeň - venkov se podařilo zjistit pachatele vloupání, kteří si během 14 dnů vybrali jako svůj cíl dvě prodejny na Nepomucku. Do jedné z prodejen se pachatelé vloupali hned tři krát.

Policejní komisař v uplynulých dnech sdělil podezření osmnáctiletému muži z Chebska ze spáchání několika trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci.

Obviněný se v nočních hodinách 7. listopadu 2022 vloupal do prodejny zboží v malé obci na Nepomucku. Jeho cílem byly převážně láhve s alkoholem a cigarety. Dva dny poté se muž dostal na oplocený pozemek u rodinného domu ve stejné obci a z nezajištěného vozidla odcizil svazek klíčů od osobního vozidla, které stálo zaparkované vedle. Jednalo se o vozidlo, které si majitel renovoval jako veteránské. Pachatel z prvního vozidla vymontoval autobaterii, přendal ji do druhého vozu a s tím odjel do tři kilometry vzdálené obce, kde se opět vloupal do prodejny zboží. Při svém návratu odcizené vozidlo odstavil v poli mezi obcemi. Obě vozidla při svém jednání muž poškodil. Za tři dny v noci se muž vrátil zpět do první prodejny a odnesl si opět cigarety. Svým jednáním způsobil celkovou škodu převyšující částku 250 tisíc korun.

Stejnou prodejnu, do které se obviněný osmnáctiletý muž vloupal během týdne dvakrát, si po týdnu vybral sedmadvacetiletý muž pocházející z Nepomucka. Z prodejny si odnesl cigarety a způsobil škodu téměř 15 tisíc korun. I tohoto pachatele se podařilo policistům zjistit a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu krádeže.



por. Eva Červenková

9. prosince 2022

