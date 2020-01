Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Objasněna série vloupání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jejich nejčastějším cílem byly garáže.

Karlovarským kriminalistům ve spolupráci s kriminalisty z Chebu a Sokolova se po několikaměsíčním rozpracování podařilo objasnit sérii vloupání do garáží a dalších objektů, ke kterým docházelo v posledních měsících na různých místech v Karlovarském kraji. Vypátrat skupinu osob dopouštějících se majetkové trestné činnosti se jim podařilo na základě jejich velmi dobré operativní činnosti. Intenzivní pátrání po pachatelích bylo úspěšné.

Kriminalisté dopadli 38letou ženu a dva muže ve věku 26 a 36 let pocházející ze Sokolovska. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání a obvinil je ze spáchání přečinů Krádež a Poškození cizí věci a obviněné muže dále ze spáchání přečinu Porušování domovní svobody a to vše spáchané formou spolupachatelství. Takového protiprávního jednání se měli dopouštět v různém složení, a to nejméně v 16 případech. Nejčastěji se měli téměř ve dvou desítkách vloupat do řadových garáží, ale také do zahradní kůlny či do sklepení zahradních chatek. Odcizit měli vše, co mělo nějakou finanční hodnotu. Jednalo se například o lyže, různé nářadí, pneumatiky a další předměty, které měli majitelé uschované.

Celková způsobená škoda byla odhadnuta na částku kolem 400 tisíc korun. Výše uvedeného jednání se obvinění muži dopustili i přesto, že byli již v minulosti za stejnou trestnou činnost odsouzeni. V případě prokázání viny hrozí dvojici mužů trest odnětí svobody až na pět let. Obviněné ženě hrozí v případě prokázání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.

nprap. Eva Valtová

24. 1. 2020

Odkazy do noveho okna Garáž Detailní náhled

vytisknout e-mailem