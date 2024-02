Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněná majetková trestná činnost

Táborsko – Šestačtyřicetiletý muž je obviněn z krádeží a poškozování cizích věcí.

Šestačtyřicetiletému muži ze Soběslavska bylo v uplynulých dnech sděleno táborskými kriminalisty obvinění ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškozování cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Na základě intenzivního prověřování bylo zjištěno, že obviněný má mít na svědomí celkem devět skutků, a to krádeže vloupáním do firem a vozidel na Soběslavsku a Veselsku, při kterých byl poničen i majetek poškozených. Trestnou činnost páchal od ledna do února letošního roku.

Svým nezákonným jednáním způsobil celkovou škodu za více než 40 tisíc korun. Jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 15. února 2024

