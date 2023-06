Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasněná loupežná přepadení v Ostravě…

MŘ Ostrava - Sedm mužů, ale také mladistvá osoba obviněni z loupeže

Údajné vyřizování účtů skončilo loupežným přepadením

Skupinka mužů, která se pohybovala před domem a poté i v domě, nenechala chladným jednoho z nájemníků bytů v Ostravě Porubě. Jeho pozornost vzbudil ruch a bouchání do dveří, proto se rozhodl věc oznámit na linku 158. Mezitím se už skupinka sedmi mužů pod záminkou návštěvy dostala do vnitřních prostor domu, který byl snímán kamerovým systémem. Jeden z mužů se však snažil kameru zakrýt ubrouskem, což se mu nakonec povedlo. Skupince dnes již obviněných se podařilo vniknout do bytu, kde měli slovně i fyzicky napadnout muže a domáhat se po něm peněz. Jeden z nich mu měl dokonce dávat ultimáta, že pokud mu peníze nedá, přijdou znovu. Další podezřelí měli mezitím prohledat byt, vzít například technický průkaz od vozidla, šipky, brýle a nakonec po samotném incidentu všichni z místa odešli.

Díky rychlému oznámení na tísňovou linku byli během několika minut na místě policisté z obou porubských obvodních oddělení. Přestože muži tvrdili, že se ničeho nedopustili, strážci zákona disponovali informací, že měli násilně vniknout do bytu poškozeného. Všech sedm osob si převzali kriminalisté. Na základě výpovědí, vyhodnocených kamerových záznamů a dalších zjištění bylo zřejmé, že sedm mužů ve věku od 20 do 47 let se pod záminkou návštěvy dostali do vnitřních prostor bytového domu a poté měli násilně vniknout do bytu, kde poškozený bydlel i s kamarádkou.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava všechny muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a trestného činu porušování domovní svobody. Tomu, který měl poškozenému dávat ultimáta ohledně peněz, bylo navíc trestní stíhání rozšířeno o zločin vydírání. Komisař na tři z obviněných mužů podal podnět na vzetí do vazby, který však soudem nebyl akceptován. Všichni obvinění mají záznam v rejstříku trestu. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Mladistvý je za své jednání stíhán vazebně

Během jarních měsíců měl opakovaně utéct z výchovného ústavu a poté se dopouštět protiprávních jednání. Ve většině případů po předchozí domluvě s komplici (také ročníky 2006) si měli vytipovat ženy středního, mnohdy i vyššího věku, a ty fyzicky napadnout a zmocnit se věcí, které měly při sobě. V jednom případě naopak měl obviněný využít nepozornosti poškozené a v nestřežený okamžik se zmocnit mobilního telefonu, platební karty a dokladů.

Nenapravitelný mladík má bohatou trestní minulost. Teprve 17 letý kluk páchal trestnou činnost už jako nezletilý, a proto mu byla určena ochranná výchova. Ta však nevedla k nápravě a k zamezení páchání další trestné činnosti. Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání mladistvého a obvinil ho z provinění loupeže, krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření a padělání platebního prostředku. Celkem mu bylo od března letošního roku prokázáno sedm skutků, kterých se měl dopustit. Na základě podnětu komisaře podal státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval a rozhodl o jeho vzetí do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až pětileté vězení.

Připomínáme, buďte obezřetní, vždy se přesvěčte, komu dveře od bytu otevíráte a případně použijte bezpečnostní řetízek, než dveře otevřete úplně.

dne 21. června 2023

por. Bc. Eva Michalíková

