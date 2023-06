Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněná loupež na seniorovi

TRUTNOVSKO - Muž opět skončil za mřížemi.

Kriminalisté ve středu 14. 6. 2023 zadrželi dva muže ve věku 27, a 46 let, kteří se společně dopustili loupeže na seniorovi v nočních hodinách koncem května tohoto roku v Trutnově.

Policejní komisař dvojici mužů obvinil ze spáchání zločinu loupež, ke které došlo na chodníku u křižovatky ulic Horská a Mírová. Obviněným klademe za vinu, že po předchozí společné domluvě o spáchání loupežného přepadení a zmocnění se financí si vybrali oběť a to seniora, invalidu pohybující ho se díky páru holí, který náhodně místem procházel. K poškozenému měli přistoupit zezadu a strhnout ho na zem, přičemž mu poškodili dioptrické brýle v hodnotě 4. tisíc korun. Dále po poškozeném požadovali peněženku a prohledali mu batoh, ze kterého odcizili osobní věci. Při „útoku“ nedošlo naštěstí ke zranění oznamovatele.

Lustrací mladšího z mužů vyšlo najevo, že byl v minulosti za obdobný zločin taktéž spáchaný na seniorovi odsouzen k nepodmíněnému trestu, přičemž byl podmíněně propuštěn na svobodu v lednu tohoto roku. S ohledem na tuto skutečnost policejní komisař zaslal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně. Hrozí mu až 13 let ve vězení.

Starší z mužů je stíhaný na svobodě a hrozí mu od 2 do 10 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

16. 6. 2023, 10:00

