Objasněná loupež

HRADECKO - Muž za použití násilí vzal ženě kabelku.

Vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové v minulém týdnu obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupež a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 21letého muže. Tento muž měl na začátku března v Chlumci nad Cidlinou nastříkat 56leté ženě do obličeje sprej s nezjištěnou látkou a vytrhnout jí z ruky kabelku, ve které měla peněženku, mobilní telefon, doklady a další věci v celkové hodnotě téměř 5 tisíc korun. Žena při napadení spadla na zem. Kromě alergické reakce na sprej, naštěstí neutrpěla jiné zranění.

Na místo byl přivolán psovod se svojí služební fenkou, která odcizenou kabelku našla odhozenou opodál v křoví. Kabelka, z níž nebylo nic odcizeno, byla po zadokumentování navrácena majitelce.

Při pátrání po pachateli loupeže kriminalisté zadrželi muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání z důvodu nenastoupení do výkonu trestu, kam byl odsouzen za porušování domovní svobody na 9 měsíců. Následným šetřením zjistili, že ten samý muž má na svědomí i přepadení ženy. Z vyšetřování vyplynulo, že loupil z důvodu jeho špatné finanční situace. K trestné činnosti se plně přiznal. Pokud ho soudce uzná vinným, může mu pobyt ve vězení prodloužit až o dalších 10 let.

por. Iva Kormošová

30.8.2021, 13.40

