Objasněná loupež

PLZEŇ – Přepadená a oloupená seniorka volala o pomoc. Útočnice si ženu podala ranou pěstí do obličeje.

Na plzeňské policisty se obrátila 80letá žena z Plzně o pomoc, kdy jí dne 11. října 2019 krátce po desáté hodině ráno přepadla neznámá žena na chodníku v plzeňské městské části Slovany.

Nerušeně a potichu jí zezadu do tzv. kravaty vzal neznámý pachatel, který se "sápal" po seniorčině kabelce, kterou měla zavěšenou přes rameno. Napadená se okamžitě začala bránit hlasitým křikem o pomoc, přičemž jí pachatel svou rukou zakrýval ústa, aby tak ztišil její hlas. V tom okamžiku se seniorce podařilo cizí ruku strhnout ze svých úst a obrátit se čelem k agresorovi, ve kterém následně zjistila, že se jedná o ženu. A protože oběť stále hlasitě volala o pomoc, reakcí pachatelky byla zasazená cílená rána pěstí do obličeje, čímž jí způsobila zranění. Dalším atakům se žena statečně bránila, ale svou peněženku v kabelce neubránila. Při tomto incidentu agresorka využila bezmocnosti stáří a z kabelky poškozené vytáhla peněženku s obsahem finančních prostředků ve výši 1 150 korun, osobních dokladů, platební kartou a dalšími cennostmi a z místa utekla.

Co předcházelo tomuto kontaktnímu „setkání“? Seniorka pár minut před tím usedla do tramvaje, ve které zjistila, že ji domů nedoveze a na nejbližší zastávce vystoupila s tím, že dál půjde pěšky. To se jí bohužel stalo osudným. Zda to byla náhoda nebo se stala cílenou obětí, objasní až důkladné vyšetřování celého případu, na kterém usilovně pracují plzeňští kriminalisté. Ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Plzeň 2 získané poznatky přispěly k dopadení 30leté ženy z Brna i s její bohatou trestní minulostí. Tu o pět dní později kriminalisté obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny jí v pravomocném rozhodnutí může hrozit až desetiletý trest odnětí svobody.

Policisté z 1. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování se již od 1. ledna do 21. října 2019 zabývali a zabývají celkem 59 nahlášenými skutky. Celkem v sedmi případech nebyly zjištěny konkrétní indície, které by dovedly kriminalisty k určitému pachateli. Na 11 případech v současné době intenzivně pracují. V 19 případech se povedlo pachatele zjistit, zadržet a obvinit ze zvlášť závažného zločinu loupež. V pěti případech kriminalisté zjistili, že se nejednalo o loupež a pachatel byl veden v jiném trestním nebo přestupkovém řízení. V neposlední řadě nám zbylo přesně 17 případů, kdy smyšlený příběh vyšel najevo při jeho šetření.

nprap. Veronika Hokrová

21. října 2019

