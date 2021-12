Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněná loupež

TEPLICKO - S nožem v ruce přepadl prodavačku, obviněnému hrozí až desetileté vězení; Další újezdy od nehod...

Tepličtí kriminalisté objasnili loupež, ke které došlo před měsícem v lázeňské části města. Tehdy ještě neznámý pachatel přepadl prodavačku v malé prodejně a pod pohrůžkou použití nože, který držel v ruce, ji donutil k vydání finanční hotovosti z pokladny. Odnesl si pět tisíc korun, oznamovatelce naštěstí neublížil.

Díky intenzivnímu pátrání se podařilo ustanovit totožnost 34letého recidivisty, který už se v minulosti několikrát dostal do křížku se zákonem. Policisté muže, kterému hrozí až deset let za mřížemi, obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Vzhledem k tomu, že už se přepadení s nožem dopustil a odpykal si za něj trest, který ho zjevně nenapravil, vyšetřovatel zašle státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Další újezdy od nehod

Žádáme občany o pomoc při objasnění okolností dopravní nehody, ke které došlo v době od 15:45 hodin dne 17. listopadu do 9:45 hodin dne 18. listopadu 2021 v Teplicích, ul. Masarykova č. 1599. Neznámý řidič měl poškodit zaparkované vozidlo zn. Peugeot a z místa odjet, aniž splnil zákonem danou povinnost při účasti na dopravní nehodě.

Od nehody ujel i neznámý řidič, který v době od 12:00 hodin dne 1. 12. do 15:30 hodin dne 6. 12. 2021 v obci Moldava poškodil dřevěný plot u nemovitosti č. p. 149.

Hledáme také svědky, kteří se dne 7. prosince 2021 kolem 11:40 hodin pohybovali v Bílině mezi ulicemi Maxe Švabinského a ulicí Sídliště Za Chlumem v prostorách u základní školy. Na blíže nezjištěném místě v této lokalitě měl neznámý řidič zezadu narazit do ženy, která upadla na zem a následně vyhledala lékařské ošetření. Poškozená chodkyně měla oblečené černé elasťáky, bílou delší péřovou bundu a bílé tenisky, šly s ní její dvě nezletilé děti ve věku 5-7 let. I v tomto případě měl řidič z místa nehody odjet, aniž splnil své zákonné povinnosti a ženě poskytl první pomoc.

Žádáme případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehod, případně mají k dispozici kamerové záznamy pořízené v době nehod, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Ze zahrad zmizely židle i cukroví

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Trnovanech po překonání plotu vnikl na zahrady u dvou rodinných domů, odkud si odnesl lopatu, krabičky s cukrovím a dvě zahradní židle. Škoda byla vyčíslena na více jak čtyři tisíce korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody.

