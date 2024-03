Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněná loupež

TRUTNOVSKO - Pachatelé vypátráni do 24 hodin.

Loupežné přepadeníTrutnovští kriminalisté v neděli v noci 10. března 2024 zadrželi dva muže ve věku 18 a 17 let, proti kterým policejní komisař zahájil trestní stíhání ze spáchání, u mladšího z mužů, provinění loupež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a u staršího z nich ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Obviněným klademe za vinu, že v sobotu okolo 3. hodiny ranní měli spolu nejprve sledovat poškozeného, o kterém věděli, že má u sebe větší finanční hotovost, kterého po slovní rozepři fyzicky napadli a následně okradli.

Kriminalistům se podařilo ztotožnit a následně oba dva mladíky vypátrat a zadržet do 24 hodin po napadení.

Poškozenému muži způsobili škodu na majetku přesahující 20 tisíc korun a dále mu způsobili napadením zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

17letý muž je stíhaný na svobodě a hrozí mu poloviční trest, tedy odnětí svobody do 5 let.

Policejní komisař podal státnímu zástupci návrh na vzetí staršího muže do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově v úterý 12. března 2024 akceptoval a muž je stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí až 10letý pobyt za mřížemi.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti soudně trestaný, bez bydliště, i bez zaměstnání.

por. Pižlová Šárka, DiS.

14. 3. 2024, 14:00

