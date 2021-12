Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupežné přepadení se zbraní bylo objasněno

PLZEŇ - Maskovaný pachatel mířil na obsluhu nožem. Získal necelé dvě desítky tisíc korun a další cennosti. I přesto, že se posléze pachatel maskoval pod rouškou jiného oděvu, plzeňští kriminalisté pachatele dopadli ještě ten den, jen o čtyři a půl hodiny později, na plzeňském vlakovém nádraží.

V jednom z menších obchodů v centru města Plzně se dne 30. listopadu 2021 krátce před polednem odehrálo velké drama. Neznámý muž vstoupil do prodejny potravin, kde se v té době nacházeli další zákazníci, z regálu se zbožím odebral dva sáčky s trvanlivým pečivem, které položil na pokladní pult. Obsluze prodejny sdělil, že u sebe nemá žádné peníze, dojde si pro ně a pro zboží se vrátí, načež z prodejny odešel. Během několika minut se do prodejny vrátil, přes hlavu měl kapuci, ústa a nos překrytá rouškou a v ruce si nesl kuchyňský nůž o celkové délce 34 cm a o délce čepele 20 cm. Tou dobou se již kromě obsluhy v obchodě nikdo jiný nenacházel. Muž obešel pokladní pult a přišel až k pokladně, u které stála obsluha prodejny. Pod pohrůžkou použitím nože, kterým naznačoval bodání proti tělu poškozeného, požadoval po obsluze vydání peněz z pokladny. Lupič po obsluze dále požadoval, aby mu dal i svůj mobilní telefon, který měl položený u pokladny, což poškozený neučinil a mobilní telefon si schoval do kapsy. Poté, co pachatel opět zopakoval, aby mu poškozený vydal peníze, otevřel poškozený pokladnu, ze které si agresor vzal bankovky české měny v celkové výši 15.000,- Kč, dále nejméně 110 kusů jízdenek na městskou hromadnou dopravu v Plzni za 1.900,- Kč, 20 kusů stravenek a 100 dolarovou bankovku. Poškozený využil nestřeženého okamžiku, kdy si pachatel vybíral peníze z pokladny, chopil se nože, který pachatel svíral v ruce a odzbrojil ho. Reakcí lupiče byla snaha udeřit poškozeného pěstí do obličeje, přičemž se poškozený snažil bránit a údery vykrývat. I přesto ho pachatel zasáhl, čímž mu způsobil zranění, které si ale naštěstí nevyžádalo lékařské ošetření. Poškozený i s odebraným nožem utekl do zadní části prodejny mezi regály. Lupič ve snaze jej zahnat z dohledu, začal po poškozeném házet lahve s červeným vínem. Pachatel poté z prodejny utekl. Svým jednáním způsobil škodu poškozenému za necelých 20 tisíc korun. Přivolaní policisté na místě činu zajistili předmětný nůž, místo důkladně ohledali, zajistili maximálně možný počet stop, pořídili fotodokumentaci a po pachateli intenzivně pátrali.

Kriminalisté zabývající se závažnými zločiny intenzivně zjišťovali a pověřovali získané informace, které je postupně navedly na stopu 42letého recidivisty. Díky výborné osobní a místní znalosti plzeňští kriminalisté muže vypátrali ještě téhož dne, a to jen o čtyři a půl hodiny později, na plzeňském vlakovém nádraží. Pachateli nepomohlo ani maskovaní, a to pod rouškou jiného oděvu, do kterého se měl převléci po spáchání loupeže. Zadržený muž se v současné době nachází v policejní cele. Policejní komisařka ze služby kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání 42letého muže, kterého obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a dále podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Muži hrozí v případě pravomocného rozsudku až 10letý pobyt za mřížemi.

nprap. Veronika Hokrová

2. prosince 2021

