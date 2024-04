Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněná krádež nářadí z rozestavěného domu

DĚČÍNSKO - Odcizené věci se podařilo zajistit a vrátit majiteli; Příkaz k dodání do výkonu trestu…

Policisté obvodního oddělení ve Šluknově se od konce března letošního roku zabývali případem krádeže věcí z rozestavěného domu. Do novostavby ve Šluknově měl tehdy vniknout zloděj a odcizit z ní pracovní elektrické nářadí, dva naftové agregáty a další věci celkem za téměř 20 tisíc korun. Šluknovským policistům se podařilo nejen vypátrat podezřelého, který měl mít krádež na svědomí, ale i všechny odcizené věci, které stihl rozprodat. Policisté odcizené věci zajistili a vrátili majiteli. V těchto dnech podezřelému jednadvacetiletému muži sdělili podezření z přečinu krádeže. Za jeho protiprávní jednání mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Příkaz k dodání do výkonu trestu

Teprve až policejní hlídka dodala 22letého muže do výkonu trestu odnětí svobody do věznice. Hlídka městských strážníků jej při výkonu služby kontrolovala a vypátrala v pondělí 22. dubna 2024 v odpoledních hodinách ve Šluknově. Na místo přivolaní policisté ze šluknovského obvodního oddělení provedenou lustrací zjistili, že muž prochází celostátním pátráním a je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl policisty omezen na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů na základě uvedeného příkazu soudu eskortován do vazební věznice v Teplicích. Pátrání tak mohlo být odvoláno.

