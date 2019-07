Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Objasněná krádež drogistického zboží

PLZEŇ - Nenapravitelný zlodějíček si nevzal ponaučení z minulosti.

Již od konce dubna tohoto roku prověřovali borští policisté nahlášený případ krádeže v jedné z drogerií v Plzni na Borech. Zjištěné skutečnosti policisty navedly až k samotnému pachateli, který koncem dubna v obchodě s drogistickým zbožím odcizil několik věcí v hodnotě za necelých 1 500 korun, které si uschoval do svého přineseného batohu nebo uložil po d svůj oděv. S takto uschovaným zbožím odešel z obchodu, aniž by za uvedené zboží zaplatil. Prověřováním případu bylo zjištěno, že takového jednání se 23letý muž dopustil i přes to, že se již v minulosti podobného protiprávního jednání dopustil a byl za to pravomocně odsouzen. V současné době si muž odpykává trest odnětí svobody ve věznici za jiné spácháné protiprávní jednání. V případě uznání viny mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

30. července 2019

