Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Objasněná krádež

OLOMOUC - Mladý muž je nepoučitelný.

Policisté obvodního oddělení Olomouc 3 objasnili krádež kanystru a benzínu, k níž došlo ve čtvrtek 7. 11. 2019, v pozdních večerních hodinách, na jedné z benzínových čerpacích stanic v Olomouci. Tehdy neznámý muž měl odcizit z regálu prázdný kanystr, načerpat do něj téměř 12 litrů benzínu a utéct. Škoda byla vyčíslena na předběžně 718 korun. Policisté na objasnění pracovali a po pachateli pátrali. Na základě operativního šetření, především za využití místní a osobní znalosti pak zjistili muže, důvodně podezřelého z uvedeného jednání. Jednalo se o 18letého muže z Olomoucka. Jak policisté zjistili, mladý muž byl v nedávné minulosti za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Nyní je tak podezřelý z přečinu krádež, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na tři léta. Při prověřování celé události vyšlo také najevo, že mladý muž přijel k předmětné benzínové čerpací stanici osobním motorovým vozidlem, které řídil. A to i přesto, že má uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do ledna 2021. Nyní je tak navíc podezřelý i z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který byl již také v nedávné minulosti soudem odsouzen a potrestán. Na tento přečin stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Irena Urbánková

15. listopadu 2019

vytisknout e-mailem