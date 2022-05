Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obezřetný senior

LOUNSKO – Bezpečí seniorů v realitě i na sítích

V rámci projektu „Obezřetný senior“ realizuje v průběhu roku Policie ČR preventivní akce zaměřené právě na starší občany. Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Beseda tentokrát proběhla v domově pro seniory v Podbořanech.

Cílem besedy bylo předat seniorům informace a důležitá doporučení jak se chovat, aby se do krizových situací vůbec nedostali, co dělat aby se nestali obětí zlodějů a podvodníků, jak lépe zabezpečit svůj majetek a jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru. Informováni byli také o podvodném jednání tzv. podvodného falešného bankéře a nereálných investicích do virtuálních měn. Seznámeni byli i s bezpečným pohybem na sociálních sítích, kde se mohou setkat např. s legendou vojáka působícího v zahraničí, který potřebuje peníze na návrat do vlasti a slibuje ženám společný život a krásnou budoucnost.

Závěrem proběhla živá diskuze s velkým množstvím dotazů a nejedním příkladem nepříjemných zážitků a zkušeností ze strany samotných seniorů. Všichni účastníci akce obdrželi preventivní a informativní letáčky, luštitelský magazín, reflexní pásky a žetony do nákupních vozíků. Preventivní beseda sklidila velký potlesk a osobní poděkování od přítomných seniorů.

24. května 2022

prap. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

