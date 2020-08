Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Obec Strání dnes byla v pohotovosti

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Proběhlo tam policejní bezpečnostní opatření v souvislosti s možným výskytem nevybuchlé munice.

Dnes proběhlo v obci Strání krajské policejní bezpečnostní opatření v souvislosti s možným výskytem nevybuchlé munice z konce druhé světové války. Podle starousedlíků a historických pramenů se zde měla nacházet americká letecká puma. Tuto informaci předběžně potvrdila také soukromá pyrotechnická firma, která provedla pyrotechnický průzkum místa. Z tohoto důvodu hned v ranních hodinách dorazily do obce na čtyři desítky policistů. Byli zde pořádkoví i dopravní policisté a samozřejmě policejní pyrotechnici. V případě, že by se nález potvrdil, provedli bychom evakuaci zhruba 2500 obyvatel. Také jsme byli připraveni uzavřít komunikaci vedoucí na Slovensko. Se slovenskými kolegy jsme byli ve spojení. Pokud by to situace vyžadovala, uzavřeli bychom komunikaci jak ze slovenské, tak z české strany. Hlídky by poté odkláněly provoz na objízdné trasy.

Výskyt munice se naštěstí na uvedeném místě nepotvrdil. V zemi v hloubce dvou metrů pod komunikací se nacházela železná trubka bývalého plynovodu. Poté ještě výkopové práce pokračovaly do celkové hloubky čtyř metrů. Tímto průzkumem již nebyly zjištěny žádné kovové fragmenty. Akci jsme proto ukončili. Místní se tak vyhnuli hrozící evakuaci.

24. srpna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

