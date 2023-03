Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obě kontroly dopadly špatně

MOSTECKO - Dvakrát zadržen v deseti dnech; Čtyři plátky sekané.

V polovině února zastavili policisté hlídkové služby vozidlo značky Opel v ulici Čsl. armády. Řidič se při kontrole choval roztěkaně. Strážci zákona proto motoristu vyzvali, aby se podrobil testu na přítomnost omamných nebo psychotropních látek. Dle prvotního úsudku policistů vyšel výsledek pozitivní. To si řidič k srdci nevzal a po několika dnech narazil ve večerních hodinách na Liščím vrchu na jinou policejní hlídku. Ke všemu na sebe upozornil jízdou se špatně osvětleným vozidlem. I přes rychlý manévr, kdy zaparkoval na parkovišti, se kontrole nevyhnul. Průběh byl totožný jako v předešlém setkání s uniformovanými muži. Opět se 37letý Mostečan podrobil testu na přítomnost drog, a to s pozitivním výsledkem. Zkouška ukázala, že řidič měl mít znovu v svém těle pervitin. V obou případech policisté muže na místě zadrželi. Původní podezření potvrdilo následné vyhodnocení toxikologického vyšetření. Na služebně si šofér převzal hned dvě podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Bude-li u soudu uznán vinným, hrozí Mostečanovi až roční pobyt ve vězení.

Čtyři plátky sekané

Včerejšího dne přišla 30letá žena pro sekanou za pět prstů do jednoho z mosteckých supermarketů. Možná předpokládala, že matky s kočárkem si nikdo všímat nebude. Rozhodla se, že 4 kusy sekané o váze přes půl kila vloží do odkládacího prostoru kočárku místo do nákupního košíku. K tomu přidala ještě tři elektrické holicí strojky. S takto nakoupeným zbožím za 4 tisíce korun prošla kolem pokladny bez zaplacení. Žena se ovšem přepočítala a nedomyslela, že její počínání po celou dobu sleduje kamerový systém. Pracovník bezpečnostní služby nepoctivou zákaznici zadržel a předal přivolané policejní hlídce. Mostečanka v minulosti tento obdobný druh nákupu již zkoušela. Byla totiž několikrát okresním soudem za krádeže potrestána. V případě úspěchu prý chtěla věci prodat. Na obvodním oddělení si od policistů převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k nepoučitelnosti ženy, jí v případě dalšího odsouzení hrozí až tři roky odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

9. března 2023

