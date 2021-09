Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Obchodování s virtuální měnou mu nevyšlo

ZNOJEMSKO: Dočkal se jen fotky neznámého muže s vyplazeným jazykem.

Sedmdesátiletý muž ze Znojemska se rozhodl, že vylepší domácí rozpočet. Na internetu našel stránky, kde se dočetl o obchodování s virtuální měnou. S vyplněním přihlašovacího formuláře mu pomohla žena, která přijala hovor na uvedené telefonní lince zákaznické podpory. Potom dle návodu provedl dvě platby pomocí platební karty a odeslal tak něco málo přes pět tisíc korun. Za týden se mu z jiného telefonního čísla ozval muž, který mu sdělil, že to jeho přihlášení musí dokončit a začal ho navádět po telefonu. Po chvíli mu nabídl, že bude lepší a rychlejší, když se na dálku přihlásí do jeho počítače. Pán chtěl mít registraci k obchodování v pořádku, proto souhlasil a toto mu umožnil. Jakmile měl údajný pomocník přístup do jeho počítače, zmocnil se tam uložených dokumentů. Vše si stáhl k sobě a důvěřivému seniorovi v počítači nic nenechal. Po smazání všech složek mu na závěr na ploše zobrazil fotku neznámého muže s vyplazeným jazykem. Teprve potom senior pochopil, že narazil na podvodníka. Nejen, že přišel o peníze, ale i o citlivé údaje. V počítači totiž měl uložené kopie svých různých osobních dokladů. V souvislosti s tímto případem varujeme občany, aby nikomu cizímu takto neumožňovali na dálku vstupovat do svých počítačů. Buďte opatrní a obezřetní a nedávejte zlodějům a podvodníkům šanci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 15. září 2021

