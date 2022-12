Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Obchodování s kryptoměnou byla jen zástěrka

PŘEROV - Roky bude spácet nevydařenou investici.

Ve středu 14. prosince se na policisty obrátil 31letý muž z Přerova s tím, že byl zřejmě podveden a přišel o 813 tisíc korun. Oznamovatel uvedl, že jej 24. listopadu na internetu zlákala reklama na výhodné investování do kryptoměny. Reklamu otevřel a vybral si základní investici 200 dolarů. Poté jej telefonicky kontaktovala bankéřka investiční společnosti, která mu pomohla s registrací a převodem základního kapitálu.

Později muže kontaktoval kolega bankéřky s tím, že je vhodný kandidát na investování do kybernetické měny a pomůže mu vyřídit úvěr, aby měl dostatek finančních prostředků na obchodování. Zároveň jej navedl, aby si do počítače stáhl aplikaci pro vzdálenou podporu TeamViewer a další aplikace. Oznamovatel „poradci“ umožnil přístup do počítače a přihlásil se do internetového bankovnictví. Poté jen sledoval, jak cizí muž v jeho bankovnictví provádí různé finanční operace. Mimo jiné za něj vyřídil úvěr ve výši 615 tisíc korun, který později navýšil na 774 tisíc korun.

Po pár dnech oznamovatel pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a požádal o vyplacení investice. Expert na finance se ale k výplatě vložených peněz neměl a začal se vymlouvat. Když mu podvedený muž oznámil, že půjde věc ohlásit na policii, už se neozval. Přerovan přišel o stovky tisíc korun, které bude muset bance vrátit. Pachateli hrozí za tři trestné činy až osm let za mřížemi.

Uvědomte si, že investování do kybernetické měny je samo o sobě rizikové. Jestliže se v dané oblasti neorientujete, můžete velice snadno naletět podvodníkům. Pokud se přesto rozhodnete investovat finanční prostředky v dané oblasti, obraťte se raději na renomované a důvěryhodné finanční instituce. V žádném případě neinstalujte do počítače programy z nedůvěryhodných zdrojů a nepovolte neznámým osobám přístup do Vašeho počítače nebo telefonu.

