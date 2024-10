Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Obchodování přineslo ztráty

ZNOJEMSKO: Na třísettisícovou pokutu za praní špinavých peněz už nereagovala.

Kryptoměny a obchodování s nimi přineslo na Znojemsku trojici poškozených nemalé ztráty. Ve všech případech se odehrál velmi podobný scénář. Poškození reagovali na internetový inzerát, zaregistrovali se u obchodníka a za pomoci specialisty začali obchodovat.

Osmadvacetiletá žena zprvu úspěšné obchodování odstartovala na konci prázdnin. Za pomoci podvodníka si založila účet, na který osobní specialista poradil investovat větší částky, které jsou lépe zhodnocovány. Klientku pak podvodný bankéř vysílal na různá místa, kde do bankomatů vkládala poměrně vysoké sumy. V osmadvaceti platbách odeslala do bitcoinové peněženky, kterou ovládal specialista, více než šest set padesát tisíc korun. Když chtěla žena vydělané peníze získat, bankéř je prý odeslal kurýrem. Jenže ten byl zadržen na německých hranicích a tamní úředníci požadovali zaplatit pokutu asi tři sta tisíc korun za praní špinavých peněz. Poškozená si informaci ověřila na tamní celní správě, kde jí sdělili, že byla podvedena.

Podobně investoval devětašedesátiletý muž. Jenže na jeho první platbu na účet, který mu doporučil specialista obchodní společnosti, reagovala banka a transakci zablokovala. Muži tak zachránila více než dvě stě tisíc korun.

Nejnižší škodu má dvaapadesátiletá žena, která si za spolupráce s podvodníkem nechala naistalovat do mobilu škodlivý software. Pomoci něj pak kyberzločinec z jejího konta získal skoro osmdesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 5. října 2024

