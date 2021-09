Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Obchodoval jen dva dny

BRNO VENKOV: Sedmašedesátiletý muž z Brněnska pozbyl více než dvě stě tisíc korun.

Pouhé dva dny žil v představě o zhodnocení svých úspor sedmašedesátiletý muž z Brněnska. Na internetu si našel stránky nabízející zhodnocení peněz a ty to kontaktoval. Potom už věci nabraly rychlý spád. Kontaktoval jej pracovník firmy, který spolu s ním nainstaloval do počítače program na jeho vzdálenou správu. Následně společně převedli vstupní poplatek 230 euro. Pak už začal virtuální bankéř pracovat sám. A byl pilný. Obratem totiž z konta poškozeného bez jeho vědomí odeslal dvě stě tisíc korun na účet vedený v kryptoměně. To ale bylo vše, co se mu povedlo. Transakci si poškozený naštěstí vyhodnotil rychle a jasně. Zablokoval účet a případ oznámil policii.

por. Bohumil Malášek, 16. září 2021

