Občerstvit se nepřišel

BRNO VENKOV: Z rozdrojovické chaty odešel zloděj s jedinou desítkou.

Noční host restaurace ve Vranově rozhodně netoužil po příjemném občerstvení. Do podniku se dostal násilím přes vstupní dveře a v lokálu se zajímal pouze o peníze. Po násilném otevření pokladní zásuvky získal zajímavou finanční hotovost a tu navýšil o pět tisíc korun z nalezeného číšnického fleku. Celkem způsobil provozovateli podniku škodu skoro čtyřicet tisíc korun. S rodinnými šperky odcházel z noční výpravy do Moravan pravděpodobně jiný zloděj. Do příbytku dvaašedesátiletého majitele vniknul po poškození dveří v zadním traktu budovy. Dům prohledal a odcizil převážně zlaté šperky v hodnotě dvacet tisíc korun. Pětkrát větší škodu způsobil pravděpodobně stejný zloděj v jiném domě ve stejné obci. I z domku osmapadesátiletého majitele odnesl převážně zlaté rodinné šperky. Sebral také hodinky a pamětní mince. Vše pak odnesl v nalezeném batohu. Hodně naštvaný musel odcházet z Rozdrojovic pachatel, který si vytipoval chatu devětasedmdesátileté majitelky. Po poškození zámku vstupní branky a dveří chaty tu prohledal. Z občasného příbytku odnesl pouze jediné desetistupňové pivo.

por. Bohumil Malášek, 6. října 2020

