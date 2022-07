Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Občané nebuďte důvěřiví a nedotujte podvodníky!

HRADECKO - Obelstěný muž přišel o statisíce.

Jen za minulý týden hradečtí policisté přijali 7 trestních oznámení na podezření z podvodu, při kterých podvodníci buď telefonicky, nebo přes zaslané odkazy vylákali z důvěřivých občanů přes 1,7 miliónů korun. O třech případech jsme již informovali v pátek. V posledním případě podlehl 45letý muž.podvodníkovi, který se vydával za bezpečnostního manažera banky. Poškozenému namluvil, že si na jeho osobu někdo pokusil sjednat úvěr a jediný způsob, jak si uchránit své peníze, je jejich výběr a vklad do bankomatu "třetí generace". Muž s penězi, které vybral na pobočce své banky v Hradci Králové, přejel do Pardubic, kde dle doporučení je nejbližší takový bankomat. Samozřejmě se jednalo o bitcoinmat, do kterého po 24 tisících vložil pomocí zasílaných QR kódů přes aplikaci WhatsApp přes 400 tisíc korun. Dále, aby si na něho nemohl nikdo sjednat úvěr a byl tak registrován v databázi dlužníků, si půjčil u své banky na pobočce v Pardubicích 750 tisíc korun. Z této částky více jak polovinu opět vložil do bitcoinmatu. Zbytek peněz měl vložit až druhý den. Naštěstí k tomu nedošlo, protože si doma uvědomil, že byl pravděpodobně oklamán, a podvod se způsobenou škodou za necelých 900 tisíc korun nahlásil policistům.

K penězům, které vložíte do bitcoinmatu, se nikdy, pokud nemáte k bitcoinové peněžence přístupová hesla, která vám podvodník samozřejmě nesdělí, nedostanete. Vytisknuté stvrzenky z bitcoinmatu pouze dokládají, že jste peníze vložili do bitcoinové peněženky s neznámým majitelem. Tento majitel = podvodník si pak s peněženkou nakládá dle svého gusta.

Bitcoinmaty v Hradci Králové jsou opatřeny upozorněním, přesto ho lidé neakceptují a peníze vloží.

por. Iva Kormošová

18.7.2022, 13.30

vytisknout e-mailem