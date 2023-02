Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Oba nadýchali hodně přes dvě promile

BRNO VENKOV: Při nehodách v Nádražní ulici v Tetčicích nebyl naštěstí nikdo zraněn.

Hned dvakrát byl v neděli průjezd Nádražní ulicí v Tetčicích pro řidiče problematický. Několik minut po půlnoci nerespektoval sedmapadesátiletý řidič osobního automobilu Seat zvuková a světelná znamení zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu a přední částí vozidla na tento vjel. I přes intenzivní brždění strojvůdcem vlaku došlo ke srážce. Při nehodě, o jejíž příčině měli přivolaní policisté okamžitě jasno, nebyl naštěstí nikdo zraněn. Šofér osobního automobilu měl pozitivní dechovou zkoušku. Přístroj ukázal hodnotu 2,54 promile. Večer spěchali dopravní policisté do stejné ulice znovu. Tentokrát vyšetřovat srážku dvou osobních automobilů. I v tomto případě sehrál stěžejní roli alkohol. Osmadvacetiletý cizinec řídící osobní automobilu Škoda Octavia nezvládl řízení, v pravotočivé zatáčce vjel do protisměru, kde se střetl s osobním automobilem Subaru. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn. Viník nehody nadýchal 2,87 promile. Policistům přiznal, že celý předcházející den popíjel především vodku a nejinak tomu bylo i před jízdou. To k tvrdému alkoholu přidal navíc pivo. Oba viníci nehod musí nyní počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 13. února 2023

