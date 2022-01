Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

O zatoulané princezně

PARDUBICE - Tříletá holčička se zatoulala o silvestrovské půlnoci.

Ještě tady máme jeden silvestrovský příběh se šťastným koncem. Tříletá holčička se těsně před silvestrovskou půlnocí toulala ulicí Devotyho v Pardubicích. Naštěstí si jí všimli dospělí, kteří ji přivedli do místního baru a pak zavolali na linku 158.

Když přijeli na místo policisté z obvodního oddělení z centra, zjistili od malé tulačky, jak se jmenuje. Holčička kolegům řekla, že byla doma s tatínkem, šla spát a když se vzbudila, myslela si, že je táta pryč. Proto se ho rozhodla jít hledat. Pamatovala si, i kde bydlí, tak policisty dovedla k místu bydliště. Na zvonku bylo skutečně příjemní otce, nicméně na zvonění nikdo nereagoval. Policisté si všimli, že v okně, v údajném bydlišti holčičky, se svítí. Na to malá reagovala tak, že tam nechala svítit ona. Protože se nebylo do domu možné dostat, policisté malou princeznu naložili do služebního auta, objeli s ní pár přilehlých ulic, jestli nepotkají jejího tatínka. Mezitím operační důstojník nasměroval policisty opět k domu, ve kterém měla holčička bydlet. Nacházel se tam muž, který se o malé ztracené holčičce dozvěděl, a který znal ji i její rodiče. Díky němu se nám podařilo sehnat kontakty na oba rodiče, kteří spolu nežijí.

Během dalších telefonátů a shánění rodičů kolegové převezli malou tulačku na služebnu, uvařili jí čaj, pustili pohádky a čekali, až se rodiče a přivolaná sociální pracovnice dostaví za nimi. Na policejní služebně se tak za necelé dvě hodiny sešli jak pracovnice OSPOD, tak rodiče a babička holčičky, která si ji po dohodě vzala na noc k sobě. Věříme, že malá princezna brzo na svůj novoroční noční výlet zapomene a bude mít radost jen z ozdoby z policejního vánočního stromečku, kterou dostala...

6. leden 2022

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

