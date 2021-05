Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

O víkendu vyjeli další neukáznění řidiči

KLADENSKO - Tři řidiči pod vlivem drog, jeden s alkoholem a jeden v zákazu řízení.

Policisté z Územního odboru Kladno o víkendu při provádění kontrolní činnosti na pozemních komunikacích opět zjistili několik neukázněných řidičů, kteří usedli za volant a dopustili se svým jednáním trestných činů. Tři řidiči se vydali na cestu, ačkoliv před jízdou požili drogy, jeden řidič se posilnil alkoholem a jedna žena řídila vozidlo, i přestože byla v zákazu řízení.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy po patnácté hodině v sobotu 8. května 2021 kontrolovali na silnici v obci Brandýsek v ulici Spojovací osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Řidičem vozidla byl jednadvacetiletý muž z Kladenska, u něhož byl proveden test na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem. Následně se dobrovolně podrobil odběru biologického materiálu v kladenské nemocnici.

Téhož dne před sedmnáctou hodinou v Kladně na pozemní komunikaci ve Vítězné ulici zastavili městští strážníci osobní vozidlo, jehož řidičem byl zjištěn dvaačtyřicetiletý muž ze Slaného, který byl vyzván k testu na přítomnost návykových látek a výsledek byl pozitivní. Na výzvu se podezřelý muž podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu v Oblastní nemocnici Kladno.

Stochovští policisté v obci Tuchlovice v Karlovarské ulici zastavili ke kontrole v neděli 9. května 2021 po patnácté hodině třiatřicetiletého řidiče z Kladna ve vozidle značky Škoda Superb. Policisté řidiče vyzvali k testu na přítomnost návykových látek, jehož výsledek byl pozitivní a následně se dobrovolně podrobil odběru biologického materiálu v kladenské nemocnici.

V Americké ulici v Kladně byl kontrolován policejní hlídkou Kladno Kročehlavy řidič osobního vozidla Kia krátce po devatenácté hodině v sobotu 8. května 2021. Při provedení dechové zkoušky byl zjištěn pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 1,39 promile alkoholu v dechu. Podezřelý třiatřicetiletý muž z Kladna byl zadržen a umístěn do policejní cely.

Všichni tito čtyři řidiči jsou nyní podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 1 rok.

Před dvacátou hodinou dne 8. května 2021 v Anglické ulici v Kladně zastavili policisté oddělení hlídkové služby ke kontrole osobní vozidlo značky Škoda Octavia, jehož řidičkou byla osmadvacetiletá žena z Kladna. Dalším policejním šetřením bylo zjištěno, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel Magistrátem města Kladna do dubna 2022 a dále Magistrátem města Kladna do srpna 2022. Řidička je nyní za své protiprávní jednání podezřelá z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který jí hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 2 let.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. května 2021

