O víkendu v Bedřichově "ČT AUTHOR CUP 2022"

JABLONECKO - V sobotu dopoledne v Bedřichově odstartuje cyklistický závod "ČT AUTHOR CUP 2022".

Během nadcházejícího víkendu v sobotu 8. října se v Bedřichově uskuteční cyklistický závod na horských kolech ČT AUTHOR CUP 2022. Start závodu bude v sobotu dopoledne v 9.45 hodin v Bedřichově u úpravny vody. Ovšem prezentace závodníků bude probíhat již dnes. Dle předpokladů pak přibližně 3 500 závodníků odstartuje v několika startovacích vlnách. Do cíle budou účastnici dojíždět v Bedřichově na stadionu.

V této souvislosti upozorňujeme všechny návštěvníky na to, že v sobotu v době od 8.30 do 10.45 hodin bude zcela uzavřena silnice v Bedřichově od úpravny vody až k parkovišti Maliník. Dále od 8.30 do 16.00 hodin bude uzavřena silnice od točny autobusů u stadionu ve směru Lesní chata, Hájovna a Nová Louka.

Z výše uvedených informací je předpoklad, že závodníci vzhledem k včasné prezentaci i řada návštěvníků budou do obcí v oblasti Bedřichova a jeho okolí (Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách, Dolní a Horní Maxov, Hrabětice) přijíždět již dnes. Na základě zkušeností z předchozích ročníků tohoto cyklistického závodu se policisté v rámci výkonu služby zaměří zejména na zajištění klidu a veřejného pořádku po celou dobu jeho konání. Dále pak budou policejní hlídky dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Úkolem policistů při výkonu služby bude také v maximální míře zamezit páchání trestné činnosti, a to především krádeží jízdních kol, vloupání do zaparkovaných motorových vozidel apod.

Všechny účastníky a návštěvníky této akce žádáme, aby důsledně zabezpečili svá zaparkovaná vozidla a nenechávali v nich žádné odložené věci, které by mohli lákat zloděje k páchání trestné činnosti. Na samotné závodníky pak apelujeme, aby svá jízdní kola před závodem a následně i po jeho skončení řádně zabezpečili proti krádežím a nedali tak nikomu příležitost volně odložená jízdní kola odcizit.

Policisté pořádkové a dopravní policie budou spolupracovat se strážníky janovské obecní policie i s pořadateli závodu.





7. 10. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

