O víkendu havarovali čtyři motorkáři

RAKOVNICKO – Všichni vyvázli s lehkým zraněním.

Od pátku do neděle měli dopravní policisté ze skupiny dopravních nehod celkem čtyři výjezdy k nehodám motorkářů. Řidiči těchto strojů naštěstí vyvázli jen s lehkým zraněním, nicméně jeden z nich řídil motorku pod vlivem alkoholu.

V pátek 26. června po sedmnácté hodině došlo ke střetu motorky Ducati a osobního vozidla Mercedes na silnici I. třídy č. 6 v katastru obce Mšec. K nehodě došlo tak, že čtyřiadvacetiletý motocyklista chtěl na rovném úseku v zalesněné části před obcí Mšec přejet vlevo na lesní cestu, avšak při odbočování nedal znamení o změně směru jízdy a započal tento úkon v době, kdy již byl objížděn Mercedesem. Tím došlo ke střetu a motocykl s řidičem byl vozidlem poražen a ten poté skončil mimo komunikaci. Motocyklista byl s lehkým zraněním převezen do slánské nemocnice a dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.

Před čtrnáctou hodinou v sobotu 27. června havaroval se svým motocyklem Aprilia pětadvacetiletý řidič, který jel od Leontýna na Karlovu Ves a při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, kdy se mu přední pneumatika dostala do smyku, což způsobilo pád motorkáře na zem. Motocyklista byl vyzván k dechové zkoušce, která mu naměřila pozitivní výsledek 0,16 promile. Na to uvedl, že vypil jedno pivo. Poté byl s lehkým zraněním převezen do hořovické nemocnice.

Poslední sobotní nehoda motocyklu se stala v půl šesté navečer v katastru obce Svojetín, kde za ni mohla opět nepřizpůsobená rychlost. Devětatřicetiletý řidič motorky Yamaha jel po silnici I. třídy č. 6 směrem na Svojetín, kde nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení svého stroje, přejel do protisměru a skončil v levém silničním příkopu. Řidič utrpěl lehké zranění, s nímž byl převezen do rakovnické nemocnice.

V neděli 28. června pět minut před polednem došlo k dopravní nehodě motocyklistky, která utrpěla lehké zranění. K nehodě došlo tak, že 24letá řidička motocyklu Derbi jela po „karlovarce“ ve směru od Karlových Varů na Prahu a na konci Řevničova na rovném přehledném úseku dojížděla pomalu se rozjíždějící kolonu vozidel, kdy zmáčkla přední páčku brzdy, čímž nezvládla řízení motorky a spadla s motorkou na levý bok. Poté její stroj narazil do vozidla BMW, které bylo před ní.

Celková škoda na všech motocyklech a vozidlech se vyšplhala na téměř 300 tisíc korun.

Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo dokonce smrtí. Závažnost dopravních nehod motocyklistů je až šestkrát vyšší než u osobních automobilů (tj. počet usmrcených na tisíc dopravních nehod je 6x vyšší).

Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou vážných dopravních nehod motocyklistů, druhou příčinou je nesprávný způsob jízdy.

Nutno připomenout citaci ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Ust. § 18 Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem, vozidlu a nákladu, předpokládanému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat…

Je nutné počítat s delší brzdnou dráhou motocyklu, který má delší brzdnou dráhu než automobil. Za normálních podmínek s reakční dobou jedné vteřiny je zapotřebí k zastavení motocyklu z 80 km/h asi 58 metrů, při rychlosti 100 km/h je už brzdná dráha 83 metrů a při rychlosti 200 km/h je to 280 metrů. (záleží na povrchu vozovky)

Téměř deset procent motocyklistů umírá na následky zranění po dopravní nehodě, protože nemělo přilbu. Ta je jednou z prvků pasivní bezpečnosti, ale ani sebelepší výbava (obuv, rukavice, oblečení s reflexními prvky) není zárukou bezpečného návratu z cest.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

29. června 2020

