Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

O víkendu "ČEZ Jizerská 50"

JABLONECKO - V souvislosti s konáním závodů 53. ročníku ČEZ Jizerská 50 policisté připravili opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.

V Bedřichově se o nadcházejícím víkendu ve dnech 7. až 9. února budou konat závody pod názvem „ČEZ Jizerská 50“. Celkem by se do bílé stopy v průběhu celého víkendu mělo vydat více jak sedm tisíc příznivců běžeckého lyžování z několika zemí světa. V letošním roce se koná již 53. ročník tohoto závodu. Ze strany diváků je každoročně o tuto sportovní akci velký zájem, který se předpokládá i letos. Je pravděpodobně, že do dějiště závodu se na závodníky přijede podívat asi 8.000 diváků. Program a časový harmonogram startů jednotlivých bloků naleznete na webových stránkách ČEZ Jizerská 50.

V době konání závodů budou plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Tato skutečnost sebou přináší i pravděpodobnost zvýšení nápadu trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a v neposlední řadě i vloupání do rekreačních objektů.

Z tohoto důvodu policisté připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem je v co největší míře zabránit páchání trestné činnosti. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budou policisté zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. Tuto činnost budou vykonávat nejen v samotném dějišti závodů, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení.

Do uvedeného opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování. Ve společných hlídkách budou ve službě s našimi policisty i policisté z Polska.



Důležité upozornění o uzavírce silnice z důvodu zajištění průjezdnosti obce Bedřichov:

Krátkodobá úplná uzavírka silnice č. III/29022 – v sobotu 8. 2. a v neděli 9. 2. vždy od 6 do 10.00 hodin v Bedřichově od křižovatky u penzionu Hela přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě.

V době úplné uzavírky bude zajištěna možnost průjezdu dopravní obsluhy a vozidel s povolením k vjezdu, které vydává pouze Obecní úřad Bedřichov pro místní občany a majitelé nemovitostí. Více k dopravě závodníků i návštěvníků naleznete na webových stránkách samotného závodu www.j50.cz a webových stránkách Obecního úřadu Bedřichov www.bedrichov.cz.



Současně s tímto upozorněním informujeme motorizované návštěvníky o tom, že uvedené uzavírky v obou dnech mohou být časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci v dané lokalitě i povětrnostní podmínky, které tam budou panovat. Dále je naprosto zásadní, aby řidiči motorových vozidel dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou.





3. 2. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem