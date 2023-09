Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

O setkání s policisty nestáli

BRNO VENKOV: Prchající šoféři měli platný zákaz řízení.

Dva řidiče, kteří neměli za volantem co dělat, přistihli včera venkovští policisté. Jednoho spatřili v nedělní odpoledne projíždět Ivančicemi postarším mercedesem. Sedmatřicetiletý muž měl zákaz řízení a byl si toho zřejmě dobře vědom. Když spatřil policisty, okamžitě zastavil a snažil se z místa zmizet po svých. To se mu nakonec i podařilo, když zaběhl do svého bydliště. Nic platné mu to však není, místní policisté jej dobře znají a vědí i o jeho zákazu, takže proti němu hned zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ze stejného přečinu je podezřelý i druhý dvaatřicetiletý řidič, kterého zastavovali policisté ve Zbýšově. I tento se chtěl setkání s policisty vyhnout a začal jim ujíždět. S malým Peugeotem dojel až k místní čističce odpadních vod, kde jej odstavil a začal utíkat. Hlídka jej však po pár metrech dostihla a zadržela. Při kontrole mu navíc vyšel i pozitivní test na drogy. Oběma mužům tak nyní hrozí až dva roky za mřížemi.

18. září 2023

