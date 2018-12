Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

O prvním svátku vánočním přijali policisté přes osmdesát telefonátů

KRAJ - O prvním Božím hodu přijali policisté na operačním středisku přes osmdesát hovorů na linku tísňového volání. Jednalo se o nahlašování trestné činnosti, přestupků, dopravních nehod. Bohužel i v tento sváteční den vyhasl při jedné z nehod lidský život.

Policisté sloužící na operačním středisku přijali v tento den (za 24 hodin) přes osmdesát telefonátů.

Občané nahlašovali různé trestné činy, nejčastěji však majetkového charakteru, jako např. vloupání do aut či objektů. V některých rodinách nebyla ale ani o prvním vánočním svátku ta pravá pohoda a docházelo k napadání, i fyzickým. Policisté přijali a následně řešili i několik takovýchto oznámení, všechna ale v rovině přestupkového jednání na úseku narušování občanského soužití. Necelá desítka občanů si prostřednictvím linky 158 stěžovala na rušení nočního klidu - vše rovněž kvalifikováno jako přestupek.

Bohužel, tak jako na Štědrý den, tak i o prvním svátku vánočním, se na silnicích umíralo. Policisté řešili v tento den 14 dopravních nehod, jedna z nich měla ty nejhorší následky - byl při ní zmařen jeden lidský život. Kolem půl jedné po poledni zemřel za volantem Jeepu řidič, kterému se zřejmě z dosud nezjištěných příčin rozhoupal přívěsný vozík za autem. Poté, co se snažil udržet vozidlo na silnici se dostal do protisměru, kde v danou chvíli jel řidič s osobním vozidlem VW. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík. Jeep pak vyjel mimo vozovku, do stráně, kde se zastavil o pařezy. Následně se pak vozidlo s přívěsem sesunulo zpět na vozovku, kde skončilo na střeše. Přímo na místě zemřel za volantem vozu řidič, vedle sedící žena skončila s lehkým zraněním v liberecké nemocnici. Na zadních sedadlech cestovaly ještě tři malé děti ve věku do pěti let. Jedno z nich transportovali záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze se středně těžkým zraněním, další převezla sanita do liberecké nemocnice s lehkým zraněním. Nejmladší z trojice sourozenců nemělo dle zdravotníků žádné viditelné zranění, ale i přesto jej z preventivních důvodů převezli do liberecké nemocnice na pozorování. Příčiny a okolnosti této nešťastné nehody budou zjišťovat kriminalisté.



26. prosince 2018

