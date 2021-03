Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

O preventivní přednášky policistů je stále větší zájem

Ms kraj - policejní preventisté oslovují děti v on-line vyučování

On-line přednášky se staly běžnou součástí preventivních činností moravskoslezských policistů. https://www.policie.cz/clanek/policejni-prevence-v-online-prostoru-nasla-sve-misto.aspx

To, co žáci běžně slýchávali ve školách, kam za nimi policejní preventisté dojížděli, nyní poslouchají přímo ze svých domovů. A děje se tak stále častěji. O přednášky je ze strany škol čím dál větší zájem. Díky tomu se policisté s dětmi „setkávají“ skrze kameru ze svých kanceláří. Požadovaný účel to však splní, a tak i přes překážky současné doby, prevence naplno běží dál.

Z nabízených témat je nejčastěji realizován projekt „Tvoje cesta #onlinem“, o čemž svědčí i počet provedených přednášek za měsíc březen (16). Přednášky v rámci projektu cílí na odpovědnou sebeprezentaci při používání sociálních sítí i nástrahy komunikace s cizími lidmi. A vzhledem k tomu, že internet je v současné době hlavním místem, kde děti tráví svůj volný čas, je toto téma pro ně zcela jistě přínosné.

Maratón přednášek k tématu „Tvoje cesta #onlinem“ byl zahájen ve čtvrtek 11. 3. 2021 pro žáky deváté třídy ZŠ Družba v Karviné. Následovaly tři on-line setkání během pondělí a úterý 15. a 16. 3. 2021. Žáci tří šestých tříd ze ZŠ Petřvald se aktivně zapojili do debaty a policistovi sdělovali své zkušenosti s používáním sociálních sítí, včetně ne vždy pozitivních zážitků.

Nejvíc přednášek policejní preventista realizoval pro ZŠ Zátopkových v Třinci. Ta má v každém ročníku šesťáků, sedmáků i osmáků po třech třídách. A tak v průběhu tří dnů, čtvrtku 25., pátku 26. a pondělí 29. 3. realizoval celkem devět besed, v každém dni tři setkání.

Následující dva dny, v úterý 30. a středu 31. 3. se poté věnoval čtyřem třídám žáků ZŠ Sedliště. Od šesté až po osmou třídu si povídali o nástrahách internetu, ale s deváťáky změnili téma na trestní odpovědnost. Díky tomu, že přednášky probíhaly distančně, přes internet, bylo možné je uskutečnit i přesto, že některé z uvedených škol sídlí mimo okres Karviná, ve kterém preventista působí.

Na své si ale přišli i mladší posluchači ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě. Žáčci z 1. A si s preventistkou z Ostravy v pátek 19. 3. povídali o vlastní bezpečnosti nejen při pobytu venku, ale i v domácím prostředí. A tři on-line přednášky v průběhu pondělí 22. 3. také uskutečnila policejní preventistka z Bruntálu. S žáky devátých tříd ZŠ Cihelní v Bruntále hovořila o trestní odpovědnosti. Díky aktivnímu přístupu nejen policejních preventistů, ale zejména samotných škol, které o ně projevily zájem, se v březnu podařilo oslovit během 21 přednášek stovky žáků napříč Moravskoslezským krajem.

Jak naše přednášky probíhají, se můžete podívat v krátkém videu.

O preventivní aktivity touto formou mohou zájemci z řad pedagogů a školních preventistů zažádat na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence: krpt.prevence@pcr.cz



Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Miroslav Kolátek

komisař oddělení prevence

31. března 2021

