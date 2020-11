Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

O práci u policie je stále zájem . .

KRAJ - Středočeský policejní ředitel přijal od začátku roku již bezmála dvě stovky nových mužů a žen zákona.

Bezmála tři desítky žen a mužů se rozhodlo pro práci u největší bezpečnostní složky – u Policie České republiky. Právě tolik jich tento měsíc přijal krajský ředitel, brigádní generál Václav Kučera, do řad středočeské policie. Všechny tito muži a ženy bezproblémově splnili všechny potřebné požadavky, které jsou na ně kladeny v rámci výběrového řízení. Zvládli tedy fyzické testy a úspěšní byli i při posuzování osobnostní způsobilosti, tedy i testy psychologické.

Od začátku roku do listopadu 2020 se o práci na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje ucházelo přes devět stovek zájemců, kteří si podali žádost. Z nich je v současné době rozpracováno přes 250. Ostatní nebylo možné akceptovat, neboť již v počátku nesplňovali z různých důvodů požadovaná kritéria. „I tak je zřejmé, že lidé mají stále o službu u policie zájem. Od začátku roku jsem již přivítal na našem krajském ředitelství bezmála dvě stě nových mužů a žen, kteří se rozhodli pro toto povolání,“ říká krajský ředitel generál Kučera a pokračuje. „Největší zájem zaznamenáváme posledního čtvrt roku, kdy jsme v září, říjnu a listopadu přijímali vždy kolem třech desítek nových policistů a policistek.“

Že je o službu u policie, potažmo ve Středních Čechách, zájem, vypovídají i čísla nově nastoupivších za pět let. „Jak jsem již zmínil, letos do listopadu jsme přijali téměř dvě stovky nových členů do řad policie, přičemž je to o bezmála čtyřicet zájemců více, než za celý loňský rok, kdy jsme přijali kolem 160 nových mužů a žen. V roce 2018 jsme do služebního poměru také přijaly dvě stovky zájemců. V průběhu 5 let tedy přijímáme průměrně sto padesát nových policistů a policistek,“ shrnuje generál Kučera.

Za těmito nemalými počty je nikdy nekončící práce všech policistů, ale také i velmi zásadní projekt, který středočeská policie realizuje třetím rokem – „Přes bariéry s policií. Více o projektu zde: https://www.policie.cz/clanek/projekt-pres-bariery-s-policii-realizujeme-jiz-tretim-rokem.aspx. „Mým hlavním záměrem v rámci tohoto projektu byla dlouhodobost, kontinuita a zapojení co největšího počtu čtvrtých ročníků středních či vyšších odborných škol, nebo škol s bezpečnostní tematikou. A to se podařilo. Jen v průběhu let 2018/2019 se zapojilo na sedmdesát škol a bezmála tisíc sedm set studentů ze středočeských středních škol. Nicméně i přes jejich zájem nám kontinuitu přerušila pandemie koronaviru, takže nyní musíme počkat, až toto období, které pro nikoho není příznivé, odezní. Ale i tak jsem potěšen, že jsme nyní v listopadu přivítaly další tři desítky nových kolegů,“ sděluje krajský ředitel, generál Kučera.

Ve středočeském kraji vykonává v současné době službu 3 529 policistů. Do plného stavu chybí 330 policistů, a to zejména na krajských útvarech, jako např. na dálničních odděleních a na územních odborech. „Policisty bychom nejvíce potřebovali doplnit na útvarech kolem Prahy, v Mladé Boleslavi, na Mělníce a v Berouně,“ uzavírá generál Kučera.





mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

