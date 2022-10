Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

O peníze obrala příbuznou

CHOMUTOVSKO - Opatrovnice si důchod nechala pro sebe; Posilněný alkoholem ničil auta; Jinak to neumí.

Z trestného činu zpronevěry obvinil policejní vyšetřovatel 38letou ženu z Chomutova. Viní ji z toho, že zpronevěřila invalidní důchod, který převzala za svou příbuznou. Dotyčná se totiž před pár lety na základě soudního rozsudku stala opatrovnicí své o dva roky mladší sestřenice, která byla omezena na svéprávnosti. Byla za ní tedy oprávněna přebírat poskytovaný invalidní důchod. Během doby, kdy byla opatrovnicí své příbuzné, s ní a dalšími příbuznými odcestovala do Velké Británie, kde pobývali. Na jaře loňského roku se však opatrovnice vrátila do České republiky, aby zde za poškozenou převzala její invalidní důchod, vyplacený za období dvou měsíců v částce přesahující 22 tisíc korun. Poté, co si na poště důchod nechala v hotovosti vyplatit, si peníze měla ponechat pro vlastní potřebu a za poškozenou, která stále pobývala v zahraniční, se již nevrátila a tedy se o ní nestarala.

Z popsaného jednání se tak bude žena zodpovídat před soudem. V případě uznání viny může být potrestána odnětím svobody až na dva roky.

Posilněný alkoholem ničil auta

Z trestného činu poškození cizí věci je podezřelý 29letý muž z Chomutovska. Ten v pátek po deváté večer v obci na Kadaňsku poškodil dvě zaparkovaná vozidla. Předtím se měl posilnit vypitím několika piv a láhve vína. Zmíněný alkohol se na jeho stavu zřejmě dost „podepsal“. Podle jeho slov ho totiž náhle napadlo, že poškodí auta, která míjel, když šel se svým kamarádem po ulici. Kopnutím pak promáčkl přední a zadní dveře vozidla značky Opel a zadní blatník vozidla značky Hyundai. (viz foto níže) Jejich majitelům tak celkem způsobil více než šedesátitisícovou škodu. Z místa poté zamířil na nedaleké fotbalové hřiště, kdo ho spícího na trávníku našla přivolaná policejní hlídka. Dotyčný nic nezapíral a přiznal se k poškození obou vozidel. Podle provedené dechové zkoušky měl v sobě 1,5 promile alkoholu. Kvůli jeho „momentálnímu nápadu“ mu nyní u soudu může hrozit odnětí svobody až na jeden rok.

Jinak to neumí

Do křížku se zákonem se znovu dostal 28letý Chomutovan, kterého v pondělí večer policisté zadrželi v souvislosti s krádeží. Muž se kolem osmé hodiny vydal do supermarketu v centru Chomutova. Tam si z regálu vzal několik velkých čokolád v celkové hodnotě přesahující 700 korun a schoval si je pod bundu. Z prodejny se chtěl vzdálit bez jejich zaplacení, avšak za pokladnou ho zastavil pracovník ostrahy. Odcizené dobroty tak dotyčný vrátil a byl zadržen přivolanými policisty. Ti mu později sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. I přes malou hodnotu odcizeného zboží muži kvůli jeho předchozímu odsouzení za majetkovou trestnou činnost hrozí u soudu až tříletý pobyt za mřížemi. Nebylo by to poprvé, co se do vězení dostal. Po odpykání nepodmíněného trestu za krádež byl propuštěn na jaře roku 2020.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. října 2022

vytisknout e-mailem