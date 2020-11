Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

O peníze obral matku

CHOMUTOVSKO - Na místo se vrátil i podruhé; Hlídka přistihla za volantem muže pod vlivem drog.

Finanční hotovost ve výši 5.600 korun si z vloupání do rodinného domu v Chomutově podle zjištění kriminalistů odnesl 37letý muž. Ten se do stejného domu podle všeho snažil dostat dokonce dvakrát v průběhu července. Nejprve to bylo začátkem měsíce, kdy měl po přelezení oplocení pozemku vypáčit okno v přízemí, vniknout do domu a přitom z kabelky v prvním patře odcizit zmíněnou částku. Z domu pak měl odejít vstupními dveřmi. O pár dní později se mu obdobným způsobem již dovnitř dostat nepodařilo a z místa odešel. Smutné je, že okradenou obyvatelkou domu byla matka podezřelého. Spolu s poškozením okna jí vznikla škoda ve výši přes 9 tisíc korun.

Dotyčný, který byl v minulosti opětovně odsouzen i pro majetkovou trestnou činnost, teď v důsledku svého jednání čelí obvinění pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody. Za jejich spáchání může u soudu padnout verdikt až tříletého vězení. Usnesení o zahájení trestního stíhání si obviněný převzal ve věznici, kam byl mezitím poslán pro předchozí trestnou činnost.

Hlídka přistihla za volantem muže pod vlivem drog

Podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky si v tomto týdnu od chomutovských policistů převzal 29letý muž z Klášterce nad Ohří. V polovině října ho totiž policejní hlídka v nočních hodinách kontrolovala v ulici Blatenská v Chomutově při řízení osobního vozidla. Přitom se podrobil orientačnímu testu na drogy, který byl pozitivní a ukazoval na možné požití amfetaminu. Policisté podezřelého zadrželi a byl u něj proveden odběr vzorku krve. Jeho toxikologický rozbor prokázal přítomnost drogy v krvi dotyčného.

Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení a podezřelému při prokázání viny hrozí kromě peněžitého trestu nebo zákazu činnosti i odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 27. listopadu 2020

