Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

O jeden a půl milionu připravil seniorku podvodník

ZLÍNSKO: Vydával se za známého kanadského herce.

Dalším jen těžko uvěřitelným případem lidské důvěřivosti se zabývají policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně. O bezmála jeden a půl milionu připravil seniorku ze Zlínska neznámý podvodník, který se vydával za známého kanadského herce, který podporuje charitu a pomáhá potřebným.

Prostřednictvím komunikace na whatsappu či emailu sliboval ženě nejprve vyléčení jejího nemocného syna, poté sňatek. Dokonce jí vyhrožoval americkými soudy za to, že měla v komunikaci na sociální síti urazit jeho přítelkyni. Žena přišla o veškeré úspory, o peníze svého syna, stavební spoření, důchodové pojištění, prodala svůj i synův stavební pozemek a vzala si dvě půjčky. Peníze muži zasílala v období od května roku 2021 do března loňského roku. Vloni v lednu mu dala dokonce přístup do svého internetového bankovnictví, protože jí tvrdil, že jí potom všechny peníze vrátí. Mohl tak čerpat z jejího účtu, kdykoli tam měla peníze. Žena po nějaké době změnila přístupová hesla a komunikaci s mužem ukončila.

Za trestný čin podvod hrozí pachateli v případě jeho vypátrání až osmiletý trest odnětí svobody.

6. února 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

