Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

O dalšího dealera méně

TEPLICKO - Pro pervitin se k němu sjížděli narkomané z celé republiky.

Dealera, který nakupoval a následně distribuoval drogově závislým osobám pervitin, zadrželi a obvinili kriminalisté z teplického toxi týmu. Recidivista, který již byl v minulosti za drogovou trestnou činnost několikrát ve svých 56 letech řešen, nakoupil v 59 případech 835 gramů drogy pervitin za částku přesahující 500 tisíc korun. Toto množství poté po různých dávkách od 0,5 g do 4 g prodával narkomanům, kteří se k němu sjížděli z celé republiky. Na základě dlouhodobého šetření byla provedena v uplynulých dnech domovní prohlídka v místě jeho bydliště, kde byly zajištěny předměty určené k prodeji drog, jako například váhy. V době zadržení pak byl u muže nalezen sáček s 10 gramy pervitinu, který jak sám přiznal, byl určen k dalšímu prodeji.

Muž byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem k tomu, že již byl v posledních třech letech za obdobnou činnost odsouzen, poslal ho soud do vazby, kde si počká na rozsudek o jeho dalším trestu. Vzhledem k rozsahu trestné činnosti a množství prodané drogy mu hrozí pobyt za mřížemi na 2 roky až 10 let.

21. července 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

