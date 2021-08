Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nůž jako zbraň

PLZEŇ - Vyřizování nejasností mezi dvěma muži skončilo řeznou ránou na ruce jednoho z nich.

V úterý dne 24. srpna 2021 okolo deváté hodiny večer došlo k hádce mezi dvěma muži ve stanovém obydlí lesního porostu v Plzni část Lobzy. Bez předchozího pozvání agresor vstoupil do jednoho ze stanů, kde se nacházel poškozený, a to za účelem fyzického vyřízení nejasností mezi nimi. Nejprve se agresor dožadoval toho, aby poškozený vyšel ven ze stanu, což odmítl. Poté se ho agresor snažil vytáhnout ven za oděv, ale to se mu též nepodařilo. Do třetice tedy vytáhl nůž, který měl při sobě a tímto se proti poškozenému několikrát rozmáchl. Poškozený ve snaze zabránit přímému kontaktu nože s tělem, vykryl ataky zbraní rukama, přičemž došlo k pořezání na jedné z nich. To si vyžádalo následné lékařské ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Přivolaní policisté na místě pachatele zadrželi i včetně nože (s délkou čepelí 30 cm), který měl použít proti poškozenému. Ohledně posouzení právní kvalifikace takového jednání kriminalisté dospěli k závěru, že se trestně stíhaný 43letý muž neoprávněným vstupem do stanu poškozeného dopustil trestného činu porušování domovní svobody a následným útokem se zbraní, který byl vedený proti poškozenému, se muž dopustil zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Plzeňští kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což soudce akceptoval.

27. srpna 2021

