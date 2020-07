Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nulová tolerance k alkoholu

PROSTĚJOVSKO - Jedenáct ovlivněných řidičů za 25 hodin.

Během 25 hodin od nedělního večera policisté na Prostějovsku zjistili celkem 11 řidičů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jednalo se o tři cyklisty, kteří na sebe policisty upozornili stylem jízdy, sedm řidičů osobních automobilů a jeden řidič dodávky. Nejvíce ovlivněných řidičů (4) zjistili policisté oddělení hlídkové služby, po dvou přidali policisté dopravního inspektorátu a obvodních oddělení Prostějov 2 a Plumlov a jednoho řidiče zjistili policisté obvodního oddělení v Konici. U tří řidičů policisté zjistili přítomnost amphetaminu/metamphetaminu a u jednoho cannabis. Ze sedmi řidičů pod vlivem alkoholu čtyři nadýchali přes jedno promile (2x cyklisti) a jeden řidič osobního automobilu se hodnotě znamenající podezření z trestného činu výrazně přiblížil (0,94 ‰).

Rekordmanem pak byl třicetiletý cyklista, ke kterému byli policisté přivoláni v pondělí hodinu a půl po půlnoci do ulice Za Olomouckou v Prostějově. Dle oznamovatele byl muž tak silně opilý, že stěží zvládal koordinovat své pohyby a dokonce měl havarovat a upadnout na obličej. Po příjezdu na místo zde policisté muže poznali podle špatně koordinovaného chování a oteklé levé tváře. Přestože policisté muže řídit neviděli, ten se jim k tomu sám přiznal. Provedenými dechovými zkouškami u něho změřili hodnoty 2,56 a 2,59 ‰ alkoholu v dechu. Během jednání s policisty muž neustále opakoval, že „musí dojet do Vrbátek“. Postupně začal hlídku urážet a častovat vulgárními výrazy. Protože byla důvodná obava o jeho život a zdraví, byl muž zajištěn a po lékařské prohlídce k vystřízlivění eskortován do protialkoholní záchytné stanice.

Z řidičů motorových vozidel nejvíc nadýchal dvacetiletý řidič Renaultu při kontrole v Kostelci na Hané. Tomu policisté změřili hodnotu 2,18 ‰ alkoholu v dechu. K této hodnotě se dle svých slov propracoval vypitím šesti piv a čtyř odlivek vodky krátce před jízdou.

Ve dvou případech se jednalo o řidiče cizí státní příslušnosti – jednapadesátiletý polský řidič dodávky, který při kontrole na dálnici D46 nadýchal 1,52 ‰ a třiatřicetiletý Ukrajinec, který v Průmyslové ulici v Prostějově nadýchal 0,15 ‰ alkoholu v dechu. Až na jednu výjimku byli ovlivněnými řidiči muži. Tou výjimkou byla dvacetiletá řidička Škody Octavie, která měla při kontrole hodinu po půlnoci v Plumlovské ulici pozitivní test na amphetamin/metamphetamin.

Kromě ovlivněných cyklistů k sobě pozornost policistů přilákal také řidič Škody Fabie, kterému policisté mezi Prostějovem a Bedihoštěm, v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50km/h, změřili její překročení o 17 km/h. V den svých čtyřiašedesátiletých narozenin pak řidič nadýchal 0,42 ‰ alkoholu v dechu.

Všem zjištěným ovlivněným řidičům policisté zakázali další jízdu. Dva řidiči jsou pro své jednání podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ostatní jsou podezřelí z přestupků podle zákona o silničním provozu.

por. Mgr. František Kořínek

21. července 2020

