Nožem zaútočila na manžela

OLOMOUCKÝ KRAJ - Kriminalisté šetří první pokus vraždy v kraji v novém roce.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání osmačtyřicetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.

Ve čtvrtek 7. ledna 2021 odpoledne jsme přijali oznámení od ženy, která ohlásila, že bodla manžela nožem do srdce. Policisté a záchranná zdravotnická služba okamžitě vyrazili na místo, do malé obce na Olomoucku. Zatímco padesátiletý muž byl okamžitě převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci, policisté přivolali na místo činu krajské kriminalisty, kteří si případ vzápětí převzali. Podle prvotních informací manželé doma popíjeli alkoholické nápoje, přičemž se pohádali. Žena následně vzala nůž a zaútočila na manžela, který utrpěl vážná bodnořezná poranění.

Za motivem útoku zřejmě stojí dlouhodobé manželské neshody.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval a poslal ji do vazby. Žena nebyla v minulosti trestně stíhaná.

Obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

11. ledna 2021

