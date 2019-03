Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nový přírůstek do autoflotily dálničních policistů z Prav na D11

KRAJ – Výkonné a rychlé Audi samo okamžitě odhalí kradené vozy.

Unikátní vozidlo získali pro svou práci v těchto dnech dálniční policisté z Prav. Velice často právě dálnice D11 a celá silniční síť Královéhradeckého kraje slouží jako území využívané pro transit kradených vozidel ze západní Evropy do Polska.



„O nutnosti nasazení tohoto speciálního vozidla s odpovídajícím vybavením není pochyb, naši policisté se setkávají čím dál častěji s trestnou činností spočívající v transitu vozidel odcizených v západní Evropě a převážených přes Královéhradecký kraj do Polska. Tito riskantně jedoucí řidiči často pod vlivem drog či alkoholu představují pro ostatní velkou míru nebezpečnosti,“ popsal ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka, MBA.



Vozidlo Audi A8 v civilním provedení získalo naše krajské ředitelství policie z Policejního prezidia ČR a po technických úpravách a instalaci potřebného vybavení bylo nasazeno do provozu, přičemž působit bude na území celého Královéhradeckého kraje. Vozidlo je dále vybaveno zastavovacími pásy, přístrojem AED pro případnou první pomoc a GPS lokátorem. Technika je využitelná i v noci. Vozidlo bude každodenně v provozu, a to na všech dopravou zatížených komunikacích v rámci celého kraje.



„Vozidlo v civilním provedení bude díky instalovanému vybavení a zařízení mimo jiné odhalovat odcizená vozidla, ale podle aktuálních potřeb bude plnit všechny další úkoly související s výkonem služby dopravní policie s cílem zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ dodal plk. JUDr. David Fulka, MBA.

Výběr z případů řešených mj. dálničními policisty z Prav na D11:

28. 2. 2019

Riskantní vysokou rychlostí je totiž ve směru z Prahy na Hradec Králové předjel muž ve vozidle VW Passat s polskou registrační značkou. Policisté nezaváhali ani na moment a muže začali pronásledovat. Vozidlo řítící se rychlostí 201 km/h krátce poté dostihli a za použití výstražného světelného a zvukového znamení riskantní jízdu muže cizí státní příslušnosti ukončili. Po odečtení tolerance byla výsledná rychlost jízdy 194 km/h. Vzhledem k tomu, že v daném úseku je povolená rychlost 130 km/h, překročil ji řidič o 64 km/h.

12. 10. 2018

Policisté Dálničního oddělení Pravy pronásledovali s kolegy ze Středočeského kraje rychle a nebezpečně jedoucí vozidlo, za nímž vjeli mimo komunikaci do pole. Řidič, který měl mimo jiné rovněž test pozitivní na návykové látky, nevlastnil řidičské oprávnění a nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, utekl do pole, kde ho ovšem díky včasné kooperaci hned několika policejních složek záhy vypátral policejní vrtulník

9. 8. 2018

21. 8. 2017

Agresivní jízda až dvousetkilometrovou rychlostí jedoucího vozu po dálnici D 11 směrem k Hradci Králové byla v pondělí 21. srpna 2017 tři čtvrtě hodiny po poledni ohlášena na linku 158. Jízda vozidla s německou poznávací značkou byla natolik zběsilá, že se do akce zapojilo hned několik policejních hlídek. V tu dobu už bylo podle registrační značky vozu jasné, že vůz byl před několika hodinami odcizen v Německu a že je třeba k tomuto policejnímu zásahu, který se kolemjedoucím vozidlům mohl s největší pravděpodobností jevit jako honička z napínavého filmu, přistupovat s maximální mírou obezřetnosti. Zasahující policisté totiž netušili, zda není řidič například ozbrojen, když prchá před policisty už několik kilometrů nebo zda je vůbec při smyslech. Cílem okamžitého pronásledování bylo co nejrychleji vozidlo zastavit, nejen z důvodu podezření, že je odcizené, ale k zamezení možného vzniku dopravní nehody a tedy možného „zbytečného“ vzniku škod na zdraví. Dálniční policejní hlídka vozidlo dle popisu zaregistrovala na dálnici a ihned jej začala pronásledovat. Do akce se na předpokládané trase už připravovaly další dvě hlídky, kterým se podařilo na výpadovce na Jaroměř této jízdě učinit přítrž.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

13. března 2019





