Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nový pracovní sešit "Zebra se za Tebe nerozhlédne"

BŘECLAVSKO: Děti se mohou dovědět spoustu důležitých informací.

Břeclavsko - To, že policisté na začátku školního roku věnují více pozornosti dětem, které se po prázdninách vrátily do školních lavic, je všeobecně známo. V rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ se policisté snaží vštípit, zejména těm menším školákům, zásady správného přecházení. Hlídky dohlíží na přechodech pro chodce, a to především v místech, kde děti přecházejí silnice cestou do školy a zpět. Tato aktivita však není jediná a policisté preventivní činnost vyvíjejí i dalším směrem.

Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ dostal v letošním školním roce novou podobu. Je vytvořen pracovní sešit, který je plný informací, úkolů i příběhů. Více k tomuto projektu lze naleznout: https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx .

Na Břeclavsku se s pracovním sešitem seznámilo již několik žáků z nižších ročníků. S policisty měli možnost probrat rizika při přecházení vozovky a také si vyslechli příběh o chlapci, který zásady správného přecházení podcenil. Věříme, že děti při cestě do školy i zpět budou opatrné a nedostanou se do žádné nepříjemné situace.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 18. září 2019

