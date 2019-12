Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

2. AKTUALIZACE - Nový elektronický mýtný systém a doprava v kraji

KRAJ – Od 1. prosince 2019 bude na některých silnicích v Libereckém kraji platit nový mýtný systém.

2. AKTUALIZACE - 4. prosince 2019, 13:00 hodin.

Na základě rozhodnutí řídícího štábu a vyhodnocením dopravně bezpečnostního opatření "MÝTO" bylo rozhodnuto, že ke dni 4. prosince, s platností od 11:00 hodin, bude opatření v teritoriu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ukončeno.

Hlídky policistů na pevných stanovištích, resp. na distribučních místech, již nebudou v následujících dnech dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu a dozorovat případné tvorby kolon nákladních vozidel, která se registrují do nového mýtného systému. I nadále však budou probíhat běžná opatření v souvislosti s dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu mobilními hlídkami nejen na úsecích páteřních komunikací v kraji.

4. prosince 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE - 3. prosince 2019, 13:30 hodin.

Zájem o registrace do nového mýtného systému v kraji postupně opadává.

V sobotu 30. listopadu, vstoupilo v platnost bezpečnostní opatření policejních složek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje s názvem "MÝTO". V souvislosti se zavedením nového mýtného systému, zaregistrovali muži zákona na třech distribučních místech v kraji stovky kamionů.

Nejvytíženějším místem byl a i nadále zůstává první registrační bod, který je situován po příjezdu do České republiky na silnici I/35 nedaleko Chrastavy. Během prvních dvou dnů zde policisté dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu a preventivně působili tak, aby nedošlo ke tvorbě kolon na silnici s mezinárodním přesahem. Zaznamenali zde zájem více jak dvou set řidičů kamionů, kteří se zapojili do nového mýtného systému. Poněkud slabší zájem o registrace byl na zbylých dvou místech, tedy na silnici I/35 u benzinové čeprací stanice Benzina a na dálnici D10 u Příšovic, na benzinové čerpací stanice Shell. Ani zde nedošlo k omezením provozu na těchto komunikacích ani v jejich bezprostředním okolí. Policisté tak nemuseli řešit žádné komplikace ani významný vznik kolon.

Již 2. prosince 2019 vyhodnotili dopravní experti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje jako nejrizikovější úsek s nejvyšším zájmem o mýtný systém právě bod u Chrastavy. Z důvodu nižšího zájmu byl zrušen stálý dohled policejních hlídek v Příšovicích a od středeční 19. hodiny dojde ke zrušení stálého dohledu také na registračním bodu u silnice I/35 v Liberci. Nad těmito místy však i nadále budou, po zbytek opatření, dohlížet mobilní policejní hlídky. Jediným místem, na němž policisté budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu stabilně, zůstane silnice I/13 u benzinové čerpací stanice MOL u Chrastavy, ve směru do Liberce.

Během pondělního odpoledne a úterních dopoledních hodin, projevilo zájem o registraci více jak 150 řidičů. Nejvyšší podíl, a to z devadesáti procent, tvořili dopravci z Polské republiky. Ani v tomto období policisté nezaznamenaly žádné komplikace v souvislosti s provozem.

3. prosince 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. prosince 2019 bude v České republice platit nový elektronický mýtný systém. Všechna vozidla s povolenou hmotností nad 3,5 tuny se tak musí přeregistrovat ze stávajícího systému a vyměnit palubní jednotky za nové.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje připravuje dopravně bezpečnostní opatření s datem zahájení 30. listopadu 2019. V rámci něho budou policejní složky krajského ředitelství a jednotlivých jeho územních odborů dohlížet zejména na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se zavedením nového systému kontroly a výběru mýta, prioritně pak na silnicích mající mezinárodní význam.

Policisté z Oddělení silničního dohledu, Dopravního inspektorátu i jejich kolegové z Odboru cizinecké policie či Pohotovostního a eskortního oddělení budou dbát na zajištění průjezdnosti všech dotčených komunikací, budou dohlížet na komplikace při případných registracích nákladních vozidel na registračních místech a usměrňovat provoz tak, aby nevznikaly kolony právě v blízkosti registračních míst či odstavných ploch. Kromě toho je účelem akce také poskytnout pomoc řidičům nákladních vozidel, kteří se doposud nezaregistrovali do nového mýtného systému v České republice, v jejich bezpečnému nasměrování na určená registrační místa. Policisté budou dohlížet také na to, aby řidiči nákladních vozidel po registraci nevyužívali plochy parkovišť u registračních míst k čerpání povinných přestávek, a to z důvodu dostatečné dopravní propustnosti těchto stanovišť.

V teritoriu Libereckého kraje budou policisté dohlížet nad situací na třech základních místech, na nichž bude možné se do nového mýtného systému registrovat.



Seznam distribučních míst:

LIBEREC – silnice I/35 ve směru na Prahu, za libereckým tunelem, benzinová čerpací stanice „Benzina“

PŘÍŠOVICE – silnice I/10 ve směru na Prahu, benzinová čerpací stanice „SHELL“

CHRASTAVA – silnice I/35 ve směru do Liberce, benzinová čerpací stanice „MOL“

Na dotčených komunikacích pak budou působit také policejní mobilní hlídky, které budou vyhodnocovat aktuální stav na silnicích v souvislosti s případnými kolonami a nebezpečnými situacemi v rámci provozu.

Seznam distribučních míst naleznete zde.

Informace k systému:

Satelitní navigační systém instalovaný ve vozidlech rozpozná, že vozidlo jede po zpoplatněné komunikaci a vytvoří tzv. „mýtnou událost“, která je prostřednictvím mobilních dat odesílána do centrálního informačního systému. Ten bude sloužit ke stanovení poplatku za mýto. Samotný výběr tohoto poplatku pak bude kontrolovat provozovatel systému v úzké spolupráci s orgány celní správy.

Více o novém mýtném systému se dozvíte zde.

Informace o omezení jízdy některých vozidel § 43 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem